تسجيل حالة ولادة لـ طفلين توأمين يفرق بينهما عام!

جدة - نرمين السيد - ووفقًأ لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية، شهد مركز نافيداد الطبى فى ساليناس بـ كاليفورنيا، ولادة مادريجال تروجيلو، لطفلين خلال 15 دقيقة، كانت هى الفارق بين عامى 2021 و2022.

غرائب العالم

وقال المستشفى عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، إنه رحب بالطفلة آيلين يولاندا تروجيلو التى ولدت فى أولى دقائق العام الجديد 2022، بعد أن ولدت الأم طفلها الأول ألفريدو أنتونيو تروجيلو، قبل ربع ساعة فى 11:45 مساء الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021.

ووصفت مادريجال تروجيلو، أم الطفلين، هذا الأمر بأنه جنونى بالنسبة لها، حيث إنه لديهما أعياد ميلاد مختلفة، معبرة عن شعورها بالمفاجأة والسعادة بأنها وصلت المستشفى من أجل الولادة قبل منتصف الليل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة آنا أبريل أرياس، وهى طبيبة تعمل فى المستشفى، إن هذه الولادة "واحدة من أكثر الولادات التى لا تنسى فى حياتها المهنية".