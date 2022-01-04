غاز الضحك.. اعرف أهم إيجابياته وسلبياته وأوقات استخدامه

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن الشرطة عثرت على غاز الضحك فى شهر سبتمبر الماضى 2021 على عدة كيلوجرامات من غاز أكسيد النيتروز، فى فيلوربان، ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعى العام فى ليون.

غاز الضحك

ولفت إلى أنه تم ضبط 7 أطنان من غاز الضحك فى سين إت مارن فى ديسمبر الماضى 2021، بعد اكتشاف 100 زجاجة من أكسيد النيتروز فى مدينة فيلوربان.

وتم فتح التحقيق، للعمل الخفى للعصابة المنظمة، والبيع فى الشوارع وبيع أو توزيع منتج يهدف إلى تسهيل استخراج أكسيد النيتروز للحصول على التأثيرات النفسية.

معلومات عن غاز الضحك

وفى هذا السياق، قال موقع "ويب طب" أنه بات معروفًا أن غاز الضحك وهو أكسيد النيتروز آمن عند استخدامه لفترات قصيرة فقط، لأن نقص الأكسجين فى أكسيد النيتروز النقى قد يؤدى لفقدان الوعى وحتى الموت، ولكن يُمكن استخدام غاز الضحك بأمان حتى لفترات زمنية أطول عند مزجه مع الأكسجين.

وأشار الموقع إلى أن غاز الضحك يستخدم كمخدر أثناء إجراء عمليات الأسنان الجراحية، كما يستخدم غاز الضحك للأسنان فى جميع الأعمار المختلفة.

إيجابيات غاز الضحك

ولفت ويب طب إلى أن غاز الضحك يؤثر على المريض خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يؤدى إلى تهدئة المريض وتخفيف الألم خلال دقائق، ويمكن تغيير مستوى التهدئة من لحظة لأخرى، إذ بوسع الشخص الذى يشغل الجهاز أن يحدّد مستوى التهدئة.

وتابع: "يختفى الغاز من الجسم فى غضون 3 إلى 5 دقائق بعد التوقف عن تزويد الغاز للمريض، وإعطاء المريض الأكسجين، كما يستطيع المريض أن يقود السيارة فى طريق العودة إلى البيت بنفسه بأمان، لا حاجة لوجود مرافق".

ويمكن استخدام غاز الضحك عوضًا عن التخدير الموضعى فى عيادات الأسنان، كما يعد بديلا مناسبا للأشخاص الذين يخافون من الحقن".

سلبيات غاز الضحك

وأوضح "ويب طب" أن سلبيات غاز الضحك تتمثل فى عدم الشعور بالارتياح عند استخدامه، بالإضافة إلى عدم وصول بعض الأشخاص إلى مستوى التهدئة المطلوب، وخصوصًا عند استخدام نسبة الأكسجين المسموح بها.

يُمنع استخدام غاز الضحك فى حالات التصلب المتعدد، فضلا عن مرضى النفاخ الرئوى، وأثناء الحمل، كما يمنع استخدام غاز الضحك عند الشعور بالزكام والتنفس عن طريق الأنف.

الشعور بعد استخدام غاز الضحك

أكد موثع ويب طب أن المريض يشعر بـ غاز الضحك خصوصًا فى الذراعين والساقين، أو ربما يشعر بالاهتزاز، ويظهر بعده مباشرة شعور بالدفء، كما يشعر المريض بإحساس لطيف وكأنه يُحلّق من السعادة.

ويمكن أن يشعر المريض بالغثيان عند استخدام غاز الضحك، ما يدل على أن الجرعة التى تناولها كبيرة جدًا.