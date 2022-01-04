قوات الفضاء الروسية تتعقب أكثر من 400 قمر صناعى خارج من المدار فى عام 2021

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، أن قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الروسية سيطرت على الوضع فى الفضاء القريب من الأرض وتعقبت أكثر من 400 قمر صناعى أنهى وجودها فى عام 2021.





وقالت الوزارة - فى بيان ، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية -"خلال العام الماضى اكتشف المتخصصون فى المركز الرئيسى لمراقبة الفضاء وتعقبوا أكثر من 1700 مركبة فضائية وراقبوا خروجها من المدار، كما أصدروا تنبؤات وراقبوا وقف الوجود المدارى لأكثر من 400 قمر صناعي"، موضحا إنه تم إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المدارية للأقمار الصناعية الأجنبية لمنع الأخطاء الوشيكة الخطيرة للأقمار الصناعية المحلية مع المركبات الفضائية الأخرى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "كجزء من ساعتها القتالية لرصد الفضاء الخارجى فى عام 2021، نفذت القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية أكثر من 3500 مهمة خاصة للسيطرة على التغيرات فى الوضع الفضائى" .

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