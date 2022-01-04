لو عديتى الـ 50 سنة.. 4 طرق هتخلصك من تجاعيد البشرة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأبحاث الطبية تناقص قدرة خلايا الجلد على تجديد نفسها وتراجع معدلات إنتاج الكولاجين ما يزيد من علامات التجاعيد على البشرة، فضلاً عن التغيرات الهرمونية التى تجعل البشرة تميل إلى الجفاف أو الترهل إلى جانب ظهور الخطوط الدقيقة وزيادة ظهور التجاعيد.

وفى هذا الصدد، كشفت مجلة "Elle" عدة نصائح ضرورية لـ العناية بالبشرة بعد سن الخمسين، والتى تتمثل فى:

ترطيب بشرتك

تحتاجين إلى العناية بشكل خاص بترطيب البشرة، لأن التقدم فى العمل يقلل نشاط الغدد الدهنية، بالتالى تحتاجين إلى كريم ترطيب أثقل، كما يجب تجنب غسل الوجه بالماء الساخن أو الاستحمام بالماء الساخن فترة طويلة، لأن هذا يزيد من جفاف البشرة ويجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

تنظيف البشرة

كشفت المجلة أنه مع التقدم فى العمر يعتبر التنظيف العميق للبشرة من أهم خطوات العناية بها، ولذلك فإن اختيار الغسول اليومى أمر مهم، ويفضل أن تختارى الغسول الكريمى بدلاً من الغسول الذى يعتمد على الرغوة أو الجل.

الاهتمام بمضادات الأكسدة

الكولاجين هو العنصر الأساسى الذى يضفى النضارة والحيوية على البشرة، ويجعلها مشدودة، وبعد سن الخمسين ينخفض مستوى هرمون الأستروجين فى الجسم، وبالتالى ينخفض منسوب الكولاجين، ولذلك يجب أن تحرصى على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات زاهية الألوان.

علاج البقع الداكنة

ب تزداد احتمالات ظهور البقع الداكنة على اليدين والوجه والصدر، بعد الخمسين، لذلك عليكِ مواجهتها باستخدام كريم واقٍ من الشمس كل يوم، ولإزالة البقع الموجودة بالفعل استخدمى منتجات التقشير لإزالة خلايا الجلد الميتة.