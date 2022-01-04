أرخص الهواتف.. مواصفات Galaxy A03

جدة - نرمين السيد - Galaxy A03 وتستعد الشركة لإطلاق الهاتف "Galaxy A03" عالميا خلال أيام بسعر رخيص وبمميزات وتقنيات عالية الجودة، وفقا لموقع "PhoneArena". ويأتى الهاتف بشاشة عالية الدقة من نوع PLS IPS، ويبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض + HD، تأتى الشاشة بتصميم Infinity-V. مواصفات هاتف Galaxy A03 ويتوفر بالهاتف كاميرا مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو. ويزود ببطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير، بالإضافة إلى تمتعه بتقنية الصوت المحيطى Dolby Atmos، ويزود بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 3 جيجا بايت رام، و64 جيجا بايت من المساحة التخزينية. سعر وألوان Galaxy A03 ويعد هو الأرخص فى الهواتف الذكير حيث يأتى بسعر 150 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى ألفان و 360 جنيه مصرى، كما يُطرح بألوان الأسود والأزرق الداكن والأحمر.

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