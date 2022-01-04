مع بداية الحلقة.. أحمد يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على تصدره التريند، وقال: "واحنا بنبدأ حلقتنا #ياحلو صبح مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا كعادة الصبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معربين عن سعادتهم أثناء سماع "صباحك ومطرحك" وعلقوا قائلين: "ملك الراديو"، "صباح البهجة والسعادة".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.