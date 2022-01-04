روبوت يخلصك من التوتر بسعر مميز

جدة - نرمين السيد - وطورت شركة "Yukai Engineering" الروبوت "أماجامى هام هام" الذى يقوم بقضم أطراف أصابع الشخص، الذي تظهر عليه علامات التوتر.
ويساعد الروبوت فى منح الشخص المتوتر الشعور بالراحة والاسترخاء والتمتع بالراحة النفسية، وفقا لموقع "إنجاجيت".
وقالت الشركة إن "اللعب عن طريق القضم هو وسيلة للتعبير عن المشاعر المختلفة دون كلمات.. كما يوفر راحة نفسية لا توصف"، مضيفة أن "الكثير من الناس يستمتعون بشعور اللعب مع الحيوانات الأليفة والأطفال، لذا، يوفر "أماجامى هام هام" الشعور نفسه عن طريق أشكال لعب مختلفة من القضمات، فهو لا يوفر الراحة فقط، بل يقلل من التوتر ويساعد على الشفاء كذلك".
وأوضح تسوباسا توميناجا، الرئيس التنفيذى للشركة ومخترع الروبوت، أن الروبوت لا يقضم الإصبع تلقائيا، فقط عندما يضع المستخدم إصبعه فى فمه المصنوع من القماش الناعم، توفر خوارزمية الروبوت، التى تسمى (هامجوريتم)، 20 أسلوبا مختلفا للقضم، كما لا يوجد وصف محدد للأنماط المختلفة.
وكشف عن موعد طرح الروبوت الذى يقضى على التوتر وهو خلال الربيع المقبل، بسعر يصل إلى 40 دولار.
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