تعرف على هاتف نوكيا الجديد.. مواصفات فائقة

جدة - نرمين السيد - نوكيا

ويعد هاتف نوكيا الجديد الذى يحصل على كود برقم "Nokia TA-1404" من الهواتف الرائدة التى تأتى بعدد من المواصفات الفائقة، وفقا لما جاء فى موقع "nokiamob".

مواصفات هاتف نوكيا الجديد

ويتمتع الهاتف الجديد بكاميرا رئيسية ذات دقة فائقة حيث تبلغ 50 ميجابيكسل، وبطارية بقوة 4900 ميللى أمبير لكل ساعة، كما أنها مزودة بخاصية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويأتى الهاتف من نوع Super AMOLED، بحجم 6.9 بوصة، وبدقة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر بصمة.

ويزود الهاتف ذاكرة وصول عشوائى، حيث يأتى بسعة 3 و4 و6 جيجا بايت رام، وخيارات تخزين داخلية سعة 64 و128 جيجا بايت، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.