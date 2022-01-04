علماء يبتكرون عبوات ذكية لحفظ الطعام

جدة - نرمين السيد - وتستطيع تلك العبوات الحفاظ على الأسماك واللحوم والفواكه والخضراوات الطازجة لفترة طويلة.

وتظهر العبوات مثل البلاستيك الشفاف، وخلال الاختبارات المعملية تبين أنها قادرة على حفظ الطعام وإطالة العمر الافتراضى للفاكهة الطازجة بحوالى يومين إلى ثلاثة أيام مقارنة بالتغليف العادى، كما أن لها فائدة أخرى لقابليتها للتحلل البيولوجى، مما يعنى أنها يمكن أن تساعد فى تقليل النفايات ومنع تلف الطعام، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشف الباحثون عن تكلفة العبوات الجديدة مقارنة بالبلاستيك العادى، والتى من المتوقع أن تصبح أرخص فى المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجود التحسينات فى التقنيات المستخدمة لأجل استخراج المكونات الضرورية.

وأكدت مارى تشان بارك، المهندسة الحيوية بجامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة، أن اختراع العبوة يعد أفضل خيار للتغليف فى صناعة الأغذية، كما يمكن أن يكون بديل صديق للبيئة للبوليمرات القائمة على البترول المستخدمة فى تغليف المواد الغذائية التجارية، مثل البلاستيك، والتى لها تأثير بيئى سلبى كبير.

ويحدث الإطلاق الذكى لمضادات الميكروبات عند وجود البكتيريا أو الرطوبة العالية، ويوفر الحماية فقط عند الحاجة، وبالتالى التقليل من استخدام المواد الكيميائية والحفاظ على التركيب الطبيعى للأغذية المعبأة.