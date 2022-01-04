خالد الجندى: لا تحدق بالنظر فى وجه أبيك أثناء الحديث «فيديو»



جدة - نرمين السيد - وأكد الجندى خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه مع الشيخ رمضان عبدالمعز على قناة "dmc"، أن الأدب فى الإسلام كان جميلا وبه مراعاة للأحاسيس والمشاعر، حتى أنهم كانوا يرون إن النظر فى عينى الوالد من العقوق.

تابع أن الصحابة حين كان يدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطأطئون رؤوسهم احتراما وإجلالا، مشددا على ضرورة وجود مشاعر الأدب والرفق خلال التعاملات اليومية.



شدد خالد الجندى على أن اللين من علامات الرحمة لقوله تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم)، وأن رسول الله كان ينهى عن المسامرة فوق الدواب أى الحديث أثناء ركوب الحيوانات رفقة بهم.

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.