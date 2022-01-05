Galaxy S21 FE 5G.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة من النوع "Dynamic AMOLED"، يبلغ حجمها 6.4 بوصة، ودقتها 1080 × 2400 بيكسل، بعدل تحديث 120 هرتز، كما تتميز الشاشة بوجود طبقة حماية.

ويأتى هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، بكاميرا أمامية "سيلفى"، تبلغ دقتها "32" ميجابيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 12 و8 و12 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف Galaxy S21 FE 5G

يعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد 12" من جوجل وينبض بداخله معالج من النوع "كوالكوم سنابدراجون 888" ثمانى النواة، وحتوى على بطارية ليثيوم أيون، حجمها 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G

طرحت سامسونج إصدارين من هاتف "Samsung Galaxy S21 FE 5G"، أولهما بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية "رام" 8 جيجابايت، ويتوقع أن يصل سعره إلى 12 ألفا و400 جنيه فى السوق المصرية.

أما افصدار الثانى من الهاتف فيأتى بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وأخرى عشوائية 8 جيجابايت، متوقعة أن يكون سعره 11 ألفا و500 جنيه.

وتراهن الشركة الكورية الجنوبية على قدرة الهاتف Samsung Galaxy S21 FE 5G على المنافسة بقوة فى السوق المصرية، كما حدث مع النسخة السابقة من الهاتف Galaxy S20 FE.