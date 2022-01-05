كلب ينقذ حياة رجل.. استلقى عليه لمدة 13 ساعة لتدفئته من الثلوج!

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام كرواتية، أمس الثلاثاء، أن جرجا بركيتش سقط الأسبوع الماضى، من ارتفاع 150 مترا مع كلب قريبه فى سلسلة جبال فيليبيت قرب سواحل الأدرياتيكى، وهو ما عرَّضه للإصابة.

وتسببت الثلوج والجليد والأشجار التى اقتلعتها انزلاقات التربة، فى تعذر وصول عناصر الإغاثة إلى الرجل والحيوان.

غرائب العالم

ونشرت عناصر الإغاثة صورة لـ الكلب جالسًا، إلى جانب الرجل الذى كان مستلقيا على حمّالة، فيما كتبت هيئة الإغاثة الجبلية فى كرواتيا عبر "فيسبوك": "الصداقة والحب بين الإنسان والكلب لا حدود لهما".

وعبر صاحب الكلب فى حديث لإحدى الصحف المحلية، عن فخره بهذا الحيوان واصفًا إياه بأنه معجزة حقيقية، وأنه لطيف ومحب وربما يحب البشر أكثر من سائر الكلاب.

وفى يوم الحادث، بدأ ثلاثة متنزهين فى النزوول إلى منحدر جليدى بصحبة الكلب "نورث" من نوع الملموت الألاسكى، قرب أعلى قمة فى السلسلة الجبلية التى يصل علوها إلى 1800 متر.

وقالت هيئة الإغاثة الجبلية إن "نورث تكوّم على "الضحية" وقام بتدفئته"، معتبرة أن "هذا النموذج يعلمنا أن نعتنى ببعضنا بعضًا".