بتصميم مميز.. مواصفات هاتف Realme GT 2 Pro

جدة - نرمين السيد - Realme GT 2 Pro

ويأتى هاتف "Realme GT 2 Pro" بشاشة تبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع AMOLE، وتستخدم لوحة LTPO 2.0 تعمل على تقديم عمر بطارية محسّن مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50٪، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية Corning Gorilla Glass Victus.

ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع دقة 50 ميجابيكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف ريلمى الجديد

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت.

ويتمتع ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4600 ميللى أمبير، وتساهم فى دعم الشحن السريع السلكى بقوة 120 وات.

ويبدأ سعر Realme GT 2 Pro من 583 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 9 آلاف و170 جنيه مصرى.