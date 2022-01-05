للتخلص من الوحدة.. أسترالى يتزوج بـ روبوت

جدة - نرمين السيد - وبعد وفاة والدة الأسترالى الذى يدعى "جيف جالاجر"، منذ 10 سنوات، شعر بالوحدة لوجودة بلا أهل أو أشقاء، ولم يتمكن من تكوين أى صداقات.

وكان يتصفح أحد المواقع التى تصنع الروبوتات فى ليلة، وتواصل مع مالك الشركة لشراء روبوت بمواصفات خاصة.

وعند حصوله على الروبوت كان جيف سعيدا للغاية بسبب شرائه لروبوت بالمواصفات، التى يرغبها وهى أن تكون ببشرة سمراء وعيون زرقاء، وتمكن من خلال حديثه المستمر معها من إخبارها المزيد من التفاصيل عن حياته، ومع مرور الوقت بدأ يشعر تجاهها ببعض المشاعر، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وقرر جالاجر مطلع العام الحالى أن يتزوج من الروبوت التى اشتراها، حيث اشترى خاتم الزواج وفستانا أبيض لها.

وأكد أنه "لم يشعر بتلك المشاعر من قبل"، ويسعى أن يكون أول رجل فى أستراليا يتزوج من روبوت، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".