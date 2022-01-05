تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة القاهرة فى مشروع للأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - وقعت وكالة الفضاء المصرية وجامعة القاهرة اليوم بروتوكولا للتعاون فى مجال مشروع "الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية" وذلك من خلال إنشاء‏ معمل تعليمى بكلية الهندسة جامعة القاهرة.





شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، و الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح عميد الكلية، و الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية بالوكالة، والدكتور أيمن حمدى قاسم رئيس مجلس قسم هندسة الطيران والفضاء والدكتور على عبد الفتاح على هاشم الأستاذ بقسم هندسة الطيران والفضاء والدكتور محمد سيد بيومى ابراهيم، الأستاذ بقسم هندسة الطيران والفضاء.

وأكد الدكتور محمد عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء ،خلال مراسم توقيع البروتوكول ،أن هذا التعاون يأتى فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى مختلف الجامعات المصرية لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واوضح أن التعاون يتضمن خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.

وقال إن اليوم هو بمثابة بوابة لتعاون مكثف فى المستقبل لما تمثله جامعة القاهرة من قيمة وقامة عريقة، مؤكدا حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء".

من جانبه، رحب الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بالتعاون البناء والإيجابى بين وكالة الفضاء المصرية و كلية الهندسة لتخريج جيل قادر وواعى ينافس فى السباق العالمى المحموم لاكتشاف الفضاء.

وقال إننا نساعد الكوادر المصرية للتميز والتطوير، ودورنا كجامعة هو التواجد والحضور الدائم لصالح الطلبة والخريجين، مشيرا الى دور الوكالة فى مساعدة الجامعة فى إطار خطة شاملة تشمل المؤسسات التعليمية كافة.

وأعرب عن أمله فى أن تكون مبادرة بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، هى بادرة عمل لمشروعات كثيرة مستقبلية لصالح الوطن.