طبيبة بيطرية توضح لـ دوت الخليج الفرق بين أمعاء الحيوانات الصالحة للأكل والحمير

جدة - نرمين السيد - قالت الطبيبة البيطرية سمر عبد الرحمن، إنه من الممكن حدوث غش عند بيع أمعاء الحيوانات، من خلال خلطها بأمعاء الحمير أو بغيره، ولكن يتم ذلك بنسبة صعبة، لأن لحمة الحمير يسهل تمييزها.





و فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، كشفت الطبيبة البيطرية عن طريقة تمييز اللحم المغشوش عن السليم، مشيرة إلى أنه يمكن توضيح الفارق بين اللحم البقرى والجاموسى والحمير كالآتى:

- اللحم البقرى يتميز بلونه الزاهى والدهن لونه أصفر.

- اللحم الجاموسى يكون لونه مائل للبنى والدهن أبيض.

- لحم الحمير يشتهر بكونه بنى غامق يميل إلى "اللون المزرق" وله دهن قليل وذات اللون النحاسى أو الأسود ولها رائحة كريهة، كما أنها عند غليها تظهر طبقة خضراء اللون، وعند طهيها تظهر رائحة شبية باسطبل الخيل.

كما يتساءل البعض عن طريقة التمييز بين الأمعاء السليمة والفاسدة، لذا لفتت الطبيبة البيطرية إلى طريقة الكشف عن اللحوم الفاسدة والسليمة، مبينة أن اللحوم الفاسدة تظهر عليها علامات العفن، ورائحتها غير طبيعية، وتكون مصابة بميكروب الدرن، وإذا وجدها طبيب المجزر عند فحص العينة يتم إعدام الذبيحة كاملة.

وتابعت: "إذا تناول الإنسان تلك الأمعاء الفاسدة يتعرض الفرد للتسمم الغذائى نتيجة لاحتوائها على أنواع البكيتريا والسموم الفطرية، وتظهر لديه بعض الأعراض منها القىء أو إسهال".

كما قد يتفاقم الأمر للإصابة بالشلل أو الوفاة، وذلك عند التعرض لميكروب خطير يؤثر على الجهاز العصبى.

ولفتت سمر عبد الرحمن، بقولها: "مش كل الأمعاء المتوفرة بالأسواق صالحة للاستخدام، ولكن يظهر ذلك عند التجار معدومى الضمير الذين يستوردونها بطرق غير شرعية فى شحونات خارجية أو بهدف استخدامها كعلف للطيور، ويتم توزيعها على المتاجر مجهولة المصدر، ويتناولها الأفراد ويتعرضون بعدها للتسمم الغذائى".

وحاولت طمأنه الأفراد، وقالت: "أمعاء الحيوانات ليس هناك ضرر عند تناولها وذلك فى حالة شرائها من جزار مؤثوق به، أو من متاجر ذات ثقة وتكون تحت إشراف مديريات الطب البيطرى والهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارات الصحة العامة للمجازر وإدارات التفتيش.. وبالتالى متقلقوش حياتكوا فى آمان وسلامة لأن الطبيب البيطرى ليست وظيفته الكشف على الحيوانات فقط بل التفتيش على اللحوم ومتابعة خطوات ذبح الذبيحة واستلام الشحونات القادمة من الخارجة وفحصها".

وتابعت وظيفة الطبيب البيطرى، وقالت: "اللحوم اللى بتيجى من بره "اللحمة المجمدة " بيتم إصدار الأطباء البطيرين بيروحوا ليشرفوا على الذبح وتنفيذ الشريعة الإسلامية.. خافوا من الأماكن مجهولة المصدر.. روحكوا فى آمان".