الرجل الحجرى.. شاب يعانى من حالة نادرة تصيب 700 شخص حول العالم

ويؤثر هذا الاضطراب على 700 شخص فقط فى العالم، حيث تم تشخيص جو سوتش (29 عاما) لأول مرة بهذه الحالة عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط، حيث شعر بتشنج فى كتفه الذى تحول إلى كتلة صلبة خلال فترة قصيرة، وفى المدرسة لم يتمكن جو من المشاركة فى الألعاب مع الأطفال الآخرين، ما تدفعه للعزلة والاكتئاب.
وقبل تسع سنوات، أصيب جو بكسور فى عظمة فى فخذه، وفى نفس العام فقد قدرته على المشى، لذلك يحتاج إلى المساعدة فى كل نشاط يتطلب الحركة.
يعيش جو مع والديه اللذين يساعدانه فى الأنشطة اليومية، لكنه يقول إن أسلوب حياته يضغط على قدرته على تكوين العلاقات. ومع ذلك كله، فهو يبحث عن الحب عبر تطبيقات المواعدة.
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