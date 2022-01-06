سونى تكشف عن نظام ألعاب الواقع الافتراضى لـ بلايستيشن 5

جدة - نرمين السيد - وتقدم الشركة اليابانية ترقية كبيرة لخوذة الواقع الافتراضى الأصلية التى تم إصدارها فى عام 2016 وشهدت منذ ذلك الحين منافسة شديدة.

تقول سونى إن إن اللاعبين سيدخلون عالمًا افتراضيًا كامل بعيدًا عن الواقع من خلال خوذة الواقع الافتراضى PlayStation VR2 ووحدة التحكم VR2 Sense، وهى مرحلة مختلفة وجديدة كليًا من اللعب.

وأعلنت أن خوذة الواقع الافتراضى الجديدة "PS VR2"، ستوفر دقة تصل إلى "4K HDR" للاعبين باستخدام عدسات أو شاشات من نوع "OLED" بزاوية واسعة تصل 110 درجات، وستوفر كذلك سرعة تحديث تصل 90-120 إطارًا فى الثانية.

وإضافة إلى ذلك، ستزود الشركة خوذتها الجديدة بنظام تعقب ذاتى لتتبع حركة المستخدم، ومن ثم ترجمة تحركاته الحقيقية إلى تحركات داخل اللعبة.

وستوفر الخوذة تجربة صوت مميزة من خلال دعم الميكروفونات والسماعات المختلفة، كما ستحتوى على أربع كاميرات موزعة تدعم تقنية التتبع بالأشعة تحت الحمراء لتتبع حركة العين وعكسها داخل اللعبة لتقديم تجربة أشبه بالواقع.

وتعمل وحدات التحكم PS VR Sense بنظام تتبع للحركة وتقنية صوت ثلاثية الأبعاد كما ستوفر نظام استشعار واهتزازات تفاعلى بحيث تنعكس التأثيرات الخاصة باللعبة على المستخدم فى الواقع، وستدعم أيضا تقنية "بلوتوث 5.1".

وقالت سونى إن فإن إعداد خوذة الواقع الافتراضى المنتظرة ووحدات التحكم سيكون سهلًا، مشيرة إلى أن المستخدمين سيتمكنون بسرعة من وصلها مع أجهزة بلايستيشن 5.

ستكون لعبة Horizon Call of the Mountain من Guerrilla و Firesprite أول الألعاب المتاحة لتجربتها على خوذة الواقع الافتراضى المرتقبة من سونى.