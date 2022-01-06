بسبب لقاحات كورونا... إسبانية تختطف طفليها من طليقها

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر قضائية بأن السلطات كانت تلاحق هذه السيدة البالغة من العمر 41، بعد أن رفع طليقها الذى يقيم قرب إشبيلية بمنطقة الأندلس، دعوى "سلب قُصَّر" فى 16 ديسمبر الماضى.

واتهم الرجل زوجته السابقة بخطف طفليه "دييجو" و"هوجو" الَّلذَين يبلغان 12 و14 سنة، لمنعه من تطعيمهما ضد "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أنه كان قد فقد الاتصال بهما منذ مطلع نوفمبر الماضى.

وأوضح مصدر قضائى أن السيدة الأربعينية سلمت نفسها إلى السلطات، صباح الأربعاء، فى إشبيلية، بصحبة طفليها، بعد عمليات بحث مكثفة من قبل الشرطة.

وبعد إبلاغ السلطات القضائية والد الطفلين بظهورهما، تم تسليمهما إليه من قبل الحرس الوطنى بعد أن كانا قد توقفا عن الذهاب إلى مدرستهما منذ مطلع نوفمبر الماضى.

وأكدت السلطات أن أم الطفلين تنتظر مثولها أمام القضاء بعد أن تم توقيفها احتياطيًا.