وفاة أقدم أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية عن 112 عاما

جدة - نرمين السيد - وقد نعى الرئيس الأمريكى جو بايدن بروكس ووصفه بأنه كان من أفضل الأمريكيين.
وأعلنت إدارة المتحف الوطنى الأمريكى للحرب العالمية الثانية النبأ وأكدته العائلة من خلال ابنته فانيسا.
وولد بروكس، وهو من الأمريكيين من ذوى الأصول الإفريقية، يوم 12 سبتمبر عام 1909، وحين كان يسأل عن السر فى أنه عاش عمرا طويلا كان رده هو "أن تخدم الرب وتكون لطيفا مع الناس".
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وأضاف فى تصريحات سابقة له حسب شبكة "سى بى إس" الأمريكية: "ليس لدى مشاعر سيئة تجاه أى إنسان، وأريد أن يكون الناس فى سعادة وليسوا فى حزن".
الحرب العالمية الثانية هى حرب دولية بدأت فى الأول من سبتمبر من عام 1939 فى أوروبا، وانتهت فى الثانى من سبتمبر عام 1945، شاركت فيها وتأثرت بها الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى فى حلفين عسكريين متنازعين هما قوات الحلفاء، ودول المحور.
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