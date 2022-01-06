كيف أسقطت خرائط جوجل رئيس المافيا الإيطالية؟ (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وذكرت بعض التقارير الصحفية، اليوم الخميس، أن الشرطة تمكنت من تحديد مكان المجرم جيواشينو جامينوو الذى تزوج وغير اسمه إلى مانويل، بعد أن التقطت سيارة "جوجل" صورة للمجرم بالصدفة بينما كان يقف أمام محل خضار افتتحه فى قرية صغيرة قرر العيش فيها متخفيا إلى الأبد.
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وصدر من قبل حكما على المجرم الهارب، وهو قاتل مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين فى إيطاليا، بالسجن المؤبد لجريمة قتل ارتكبها عام 1989م، لكنه هرب من السجن فى عام 2002.
وظل جيواشينو هاربا 20 عاما حتى وجدوه بالقرب من محل فى قرية Galapagar شمال مدريد.
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