على هيئة إنسان.. «بيومنى 1.0» روبوت صينى يقوم بمهام دقيقة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - الروبوت يدعى "بيومنى 1.0"، وتم تصميمه على هيئة إنسان، صمم لمساعدة البشر فى مجموعة واسعة من الوظائف العامة.

وكشفت الشركة المصنعة للروبوت أنه تم تصميم "بيومنى 1.0"، برأس وكتفين وخصر وذراعين ويدين وإبهامين متقابلين يشبهان أطراف الأشخاص العادية، وهو يمتاز بأربع عجلات فى قاعدته.

وذكرت مجلة "ديزاين بووم"، أن بمقدور الروبوت رفع 15.88 كيلوجراما فى كل ذراع، بالإضافة إلى أداء مهام دقيقة أثناء الطهى، وأن الشركة تهدف من وراء بنائه إلى جعل العمل عن بعد أفضل فى العالم الرقمى.

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وأعلنت الشركة المصنعة للروبوت أنه يمكن توجيه الروبوت المزود بالذكاء الاصطناعى من قبل البشر عن بعد لأداء مهام مختلفة داخل المنزل.