سنن الصلاة.. المؤكدة وغير المؤكدة وحكم تركها

جدة - نرمين السيد - وسنن الصلوات هى:

صلاة الظهر:

سنة الظهر الراتبة عبارة عن أربع ركعات تصلى قبل الظهر وركعتين بعدها، وأحيانا يصلى قبلها ركعتين، وبعدها ركعتين.

صلاة العصر:

صلاة العصر كما ذكر فى كتاب موسوعة الفقه الإسلامى للتويجيرى ومحمد بن إبراهيم، فإنه لا يوجد هناك سنة راتبة لها، لا قلبلها ولا بعدها كذلك.

صلاة المغرب:

سنة المغرب الراتبة عبارة عن ركعتين فقط، وتصلى بعد صلاة المغرب.

صلاة العشاء:

سنة العشاء الراتبة عبارة عن ركعتين مؤكدتين، يتم أداؤهما بعد صلاة العشاء لا قبلها.

سنة الفجر:

سنة الفجر الراتبة المؤكدة هى عبارة عن ركعتين يتم أداؤهما قبل صلاة الفجر.

حكم السنة المؤكدة

حكم السنة المؤكدة فى الصلاة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكنه يستحق اللوم والعتاب، ومثال عليه: السنن قبل الفرائض أو بعدها؛ ركعتى الصبح، وسنة الظهر وسنة المغرب، وسنة العشاء، والضابط على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتركها إلا نادرا إلا نادرا.

السنن المؤكدة

صلاة الوتر هى من السنن المؤكدة، ووقتها بعد صلاة العشاء، ويمتد من بعد غياب الشفق الأحمر إلى قبل صلاة الفجر، ولا يجوز صلاتها قبل صلاة العشاء.

صلاة الضحى يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، وتكون مثنى مثنى وهذا هو الأولى، ويجوز أن تصلى أربع ركعات متتالية بتسليمة واحدة.

صلاة العيدين تعددت آراء العلماء فى حكمها بين الفرض الوجوب، والفرض الكفاية والسنة المؤكدة، والرأى عند الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأما ما يشترط لوجوب صلاة العيدين، فيشترط فيها ما يشترط فى صلاة الجمعة من الاستيطان، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يصليها فى سفر ولا خلفاؤه، ويشترط فيها العدد كصلاة الجمعة.

صلاة الخسوف والكسوف سنة مؤكدة على كلِّ مسلمٍ ومسلمة فى الحضر والسفر، جاء بالحديث عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قالَ: (انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِف).

السُنن غير المؤكَّدة



هى السُّنن التى كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً أُخرى، ولها اسمٌ آخر وهى الأفعال المندوبة. وهى ركعتان أو أربع ركعاتٍ قبل العصر، لما صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا)، ودليل سنيَّة الركعتان ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، ثُمَّ قالَ فى الثَّالِثَةِ: لِمَن شاءَ)، وكذلك ركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء، ودليلهما أيضاً الحديث السابق.