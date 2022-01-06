منصة تيك توك تسعى للتوسع فى الوصول للجمهور

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة سى إن بى سى الأمريكية أن منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" غزت بالفعل هواتفنا وأجهزة التلفزيون فى المنزل، لكن هدفها التالى شركات تشغيل المحتوى فى الأماكن العام.





ونقلت الشبكة عن تقرير تقنى أن منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة دخلت شراكة مع Atmosphere، وهى شركة ناشئة تعمل على تشغيل المحتوى فى الخلفية عندما تتناول الطعام فى مطعم على سبيل المثال. وتقدم Atmosphere المحتوى بالفعل فى عدد من الأماكن ما يتيح للعملاء الاختيار من بين عدد من "القنوات" التى تناسب بيئات مختلفة والآن، ستحصل "تيك توك" على قناة مخصصة لمقاطع الفيديو من النظام الأساسى.

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