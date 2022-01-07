أكبر من مبنى «امباير ستيت».. كويكب صخرى يقترب من الأرض فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه تم اكتشاف الصخور الفضائية المعروفة باسم الكويكب (7482) 1994 PC1 لأول مرة فى عام 1994 من قبل عالم الفلك روبرت ماكنوت فى مرصد سايدنج سبرينج فى أستراليا.

وأوضح عبر صفحته بفيس بوك،أنه كان آخر اقتراب له منذ 89 عامًا فى 17 يناير 1933 على مسافة أقرب قليلاً لكنها ما زالت آمنة جدًا تبلغ 1.1 مليون كيلومتر .

وأشار إلى أنه ستسمح هذه الزيارة القريبة لعلماء الفلك بدراسة المزيد عن الكويكب الصخرى من النوع S والذى ينتمى إلى مجموعة كويكبات أبولو الأكثر شيوعاً.