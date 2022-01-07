بسبب كورونا.. تراجع زوار متحف اللوفر بنسبة 70%

جدة - نرمين السيد - كشف متحف اللوفر فى العاصمة الفرنسية باريس عن عدد زواره فى عام 2021، موضحا أنه بلغ 2,8 مليون شخص، أى أقل بنسبة 70 % عن عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا.





وحقق أكبر متاحف العالم فى السنة المنتهية زيادة قدرها 100 ألف شخص مقارنة بعام 2020.

وقبل الجائحة، زار اللوفر فى عام 2019 ما لا يقل عن 9,6 مليون شخص، بحسب المتحف الذى يعود رقمه القياسى فى عدد الزوار (10,2 مليون زائر) فى عام 2018، مشيرا إلى أن عائداته المالية المتأتية من التذاكر فى السنة المنصرمة نقصت بـ 80 مليون يورو عما كانت عليه فى السنة السابقة.

ودفعت الدولة الفرنسية فى عام 2021 لهذه المؤسسة العريقة 110 ملايين يورو منها 70 مليون تعويضا لخسارة العائدات و40 مليونا فى إطار مخطط إنعاش، فضلا عن 6 ملايين يورو يتوقع الحصول عليها فى عام 2022.

واستقبل اللوفر فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام 2021، عددا من الزوار يفوق مرتاديه خلال فصل الصيف بأكمله من السنة ذاتها، وكانت غالبية هؤلاء الزوار فرنسيين (61 %) نصفهم تقريبا من باريس.