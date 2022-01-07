وحقق أكبر متاحف العالم فى السنة المنتهية زيادة قدرها 100 ألف شخص مقارنة بعام 2020.
وقبل الجائحة، زار اللوفر فى عام 2019 ما لا يقل عن 9,6 مليون شخص، بحسب المتحف الذى يعود رقمه القياسى فى عدد الزوار (10,2 مليون زائر) فى عام 2018، مشيرا إلى أن عائداته المالية المتأتية من التذاكر فى السنة المنصرمة نقصت بـ 80 مليون يورو عما كانت عليه فى السنة السابقة.
ودفعت الدولة الفرنسية فى عام 2021 لهذه المؤسسة العريقة 110 ملايين يورو منها 70 مليون تعويضا لخسارة العائدات و40 مليونا فى إطار مخطط إنعاش، فضلا عن 6 ملايين يورو يتوقع الحصول عليها فى عام 2022.
واستقبل اللوفر فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام 2021، عددا من الزوار يفوق مرتاديه خلال فصل الصيف بأكمله من السنة ذاتها، وكانت غالبية هؤلاء الزوار فرنسيين (61 %) نصفهم تقريبا من باريس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. تراجع زوار متحف اللوفر بنسبة 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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