أجهزة خرافية على أشكال متعددة.. هواتف جديدة من سامسونج قابلة للطى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرضت "سامسونج"، خلال المعرض السنوى للأدوات الاستهلاكية المنعقد فى مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية العديد من الأجهزة القابلة للطي.

ووفقا لسكاى نيوز، أنه من بين هذه الأجهزة، سواء هواتف ذكية وأجهزة حواسيب محمولة (لاب توب) تظهر على شكل الحرفين "S" و"G".

وعلى سبيل المثال، صنعت سامسونج جهاز حاسوب لوحى "تابليت" ، هو الأكبر من نوعه فى العالم، ويشبه تصميمه الحرف "S" باللغة الإنجليزية، ويتكون من ثلاث شاشات تندفع إلى الخارج بعد تحريكها.

أما الأجهزة التى تأتى على شكل الهاتف "G"، فتندمج الشاشات نحو الداخل، بما يسمح بحماية الشاشة من أى خدش.

وفى المعرض، كشفت "سامسونج" عن جهاز Flex Note، وهو حاسوب شخصى محمول، الذى زادت مساحة شاشته من 13 إلى 17 بوصة.

وعرضت الشركة الكورية الجنوبية هاتفا ذكيا بشاشة تمتد إلى الجانب.

ولدى الشركة هاتف بالفعل قابل للطى مطروح فى الأسواق، وهو "جلاكسي- زي"، بسعر يبدأ من 1799 دولارا.

وأظهرت مهاراتها فى صنع الأجهزة القابلة للطى فى معرض الأدوات الاستهلاكية، مع مفاهيم جديدة.

ويقوم مفهوم "Flex S" على إعداد جهاز ذكى قابل للطى بشكل يشبه الحرف "S"، بما يسمح بوجود شاشة أكبر، أما الأجهزة التى تقوم على مفهوم "Flex G"، بما يتيح حمله بسهولة أكبر لأنه يمكن طيه مرتين.