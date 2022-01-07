بسبب الخفافيش.. ارتفاع وفيات داء الكلب فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز أن العام الماضى شهد وفاة 5 أمريكيين، وهو أكبر عدد سجل خلال عقد، ولم يدرك الشخص المريض حتى أنه مصاب الفيروس أو رفض الحصول على حقن تنقذ الحياة، وتعد الوفيات مأساوية وكان من الممكن تجنب وقوعها.

فى نفس السياق نشر المركز تقريرا عن الوفيات الخمسة، وقال إنها كلها بسبب الاتصال بخفافيش أو الكلاب.

أما عن داء الكلب، فكشف المركز أنه يدخل فى الجهاز العصبى المركزى وعادة ما يكون قاتلا للإنسان والحيوان، وينتشر بشكل شائع من خلال عض حيوان مصاب، وحدثت معظم الإصابات فى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بسبب الخفافيش.

ويسبب داء الكلب الأرق والقلق والارتباك والشلل وتزايد اللعاب والهلوسة وصعوبة البلع والخوف من المياه، وتحدث الوفاة خلال بضع أسابيع بعد بدء ظهور الأعراض.

وحذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية فى الولايات المتحدة، الجميع وذكر أن العدوى من الممكن تجنبها خلال 5 حقن تؤخذ خلال أسبوعين من التعرض للعدوى.