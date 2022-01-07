هدية عيد الميلاد.. العثور على سيارة بداخلها 10 جثث بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال مونريال فى تصريحات نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم، إن الجثث التى عُثر عليها داخل السيارة ظهر عليها آثار ضرب وكدمات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ولاية زاكاتيكاس تعد واحدة من أكثر المناطق عنفًا المرتبط بالعصابات فى المكسيك.

ففى العام الماضى، سجلت الولاية 1050 جريمة قتل، بزيادة أكثر من 260 عن الإجمالى الرسمى فى العام الذى سبقه، وفقًا لبيانات رسمية.

وأشار مونريال إلى أن الأمن يمثل مشكلة كبيرة فى زاكاتيكاس وقال إنه سيعمل على الحد منها.