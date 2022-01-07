سائق يتقاسم وجبة ساخنة مع آخر بعد عاصفة ثلجية فى فيرجينيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، قالت السلطات إن المئات من سائقى السيارات تقطعت بهم السبل بعد أن أغلقت المركبات المعطلة والأشجار المتساقطة أجزاء من الطريق السريع بعد عاصفة ثلجية بالقرب من فريدريكسبيرغ بولاية فيرجينيا.
وفى حديثه إلى Storyful، قال جان كارلو جاشيه إنه بقى فى شاحنة شركته، مزودًا بميكروويف وثلاجة وسرير بطابقين، بينما تقطعت به السبل على الطريق منذ الساعة 1 صباحًا فى الليلة السابقة.
وأشار إلى أنه لاحظ أن السائق فى سيارة قريبة يخرج ويمشى مع كلبه عدة مرات، قرر مشاركة Jimmy Dean Breakfast Bowl الساخن للمساعدة فى تخفيف البرد والإحباط.
وقالت وزارة النقل فى ولاية فرجينيا إن جميع المركبات المعطلة قد أزيلت من I-95 وأن الطريق قد فتح مرة أخرى.
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