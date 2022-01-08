أسامة الأزهرى: هناك 4 شروط للفهم الصحيح للأحاديث النبوية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الأزهرى خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "الحق المبين" الذى يقدمه الإعلامى أحمد الدرينى على قناة "dmc"، إنه يجب أولا جمع جميع النصوص التى تتعرض للفكرة وتناقشها سواء من القرآن أو السنة وذلك فى صعيد واحد وليس أخذ نصا واحدا، مشددا على أن تلك الخطوة بحاجة إلى استقراء لأن هناك نصوص ذكرت بالنص وأخرى ذكرت بمعناها وهذا مجهود علمى شاق.

أضاف أنه يجب بعد ذلك التأكد من أن النصوص لا يكذب بعضها بعضا ولا يوجد أى تعارض بينها، أى يكون هناك حسن لترتيب النصوص مع بعضها، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة هى فهم دلالات الألفاظ وهذه قال عنها الإمام الغزالى إن باب دلالات الألفاظ عمدة علم أصول الفقه.

أما المرحلة الرابعة، قال الأزهرى إنها الفهم العميق لمقصد الشريعة الذى تتتفق فيه هذه النصوص على بنائه، قائلا إن هناك آداب للفهم والاستباط وهذا يجعل الإنسان فى حذر شديد كى لا يتم الانفراد بحديث واحد والأخذ به كما يفعل البعض.

برنامج "الحق المبين" يقدمه الإعلامى أحمد الدرينى والشيخ أسامة الأزهرى ويطرح فيه أهم المواضيع الشائكة المتعلقة بالدين ويصحح مفاهيم خاطئة تم تداولها مع الوقت من الناحية الدينية ويذاع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا كل جمعة.