سويسرا تحظر استخدام واتساب وتيليجرام

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار حظر تطبيقات واتساب WhatsApp، وتيليجرام Telegram، وسيجنال Signal وغيرها.
وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقنى، أصدرت سويسرا تعليمات للموظفين باستخدام تطبيق المراسلة ثريما Threema السويسرى الصنع كبديل لـ واتساب وتطبيقات المراسلة الاجنبية المحظور استخدامها.
ويأتى هذا الإعلان فى صورة خطاب أرسل إلى كبار أركان الجيش فى شهر ديسمبر الماضى، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بناء على قدرة السلطات الأمريكية على الوصول إلى بيانات مستخدمى هذه التطبيقات.
وقالت الرسالة الأصلية لقادة جيش سويسرا: "إنه لن يتم التصريح بأى خدمة مراسلة أخرى".
جاء ذلك فى وقت قال فيه المتحدث الرسمى للجيش السويسرى لـ "أسوشيتد برس" بأن الرسالة مجرد توصية.
وبينت السلطات السويسرية أن السبب وراء رغبتها فى حظر استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة هو قدرة السلطات فى واشنطن على الوصول إلى البيانات المخزنة من قبل الشركات التى تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما هو موضح فى قانون CLOUD الأمريكى.
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