هيئة الاستشعار عن بُعد تكشف تفاصيل «اصنع قمرك الصناعى بالميتافيرس» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمى بهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، إن الهيئة تستهدف نشر وعى وثقافة تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد فى المجتمع المصرى، موضحةً: "ندرب طلاب الجامعات والمدارس، وننظم ورش عمل ومؤتمرات، ونتعاون مع الأطفال فى ورش عمل لتدريبهم على الأقمار الصناعية منذ الصغر".





وأضافت عطا خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوى، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "فكرنا فى تأسيس أكاديمية الواقع الافتراضى لتبسيط علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، وخرجنا بنموذج رائع فى غضون عامين، وهو عبارة عن معمل به 4 مهمات لزيادة التوعية بأهمية الأقمار الصناعية". وتابعت رئيس شعبة التدريب العلمى بهيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء: "فى المعمل يرتدى الأطفال بدل رواد فضاء، وعندها يشعر الطلاب بأنهم تأهبوا للرحلة ثم يحصلوا على نظارات الواقع الافتراضى يقوم البروفيسور بشرح أنواع الأقمار الصناعية لهم". وأردفت، أن التجربة تستمر لمدة 10 دقائق: "بعد ذلك يتم تقسيم الأطفال إلى مجووعات، كل أربعة تلاميذ يجلسون على مائدة.. بيبقوا شايفين بعض ورغم إنهم واقفين، لكن الواقع الافتراضى يجعلهم يتحركون ويركبون الأقمار الصناعية، وبعدها بيجى درون ياخدهم وينقلهم لمرحلة الإطلاق عشان يشوفوا القمر الصناعى أثناء الإطلاق، وبعدها يشوفوا القمر الصناعى يدور حول الأرض".

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