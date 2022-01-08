انخفاض كبير فى عدد سكان بلغاريا.. وهذه هى الأسباب!

جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد الوطنى للإحصاء - وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية - إن الأمة تقلصت بمقدار 844 ألف شخص، من حوالى 7.3 مليون فى عام 2011 إلى 6.5 مليون اليوم.

ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى معدلات المواليد المنخفضة، والوفيات المرتفعة، والتدفق المستمر للهجرة الذى أدى إلى مغادرة الأشخاص فى سن العمل للبحث عن وظائف وآفاق تعليمية أفضل فى أوروبا الغربية وخارجها.

وقالت ماجدالينا كوستوفا من معهد الإحصاء "هذا هو أكبر انخفاض تم تسجيله حتى الآن. وشيخوخة السكان هى اتجاه دائم آخر".

وظلت بلغاريا لسنوات على رادارات الأمم المتحدة كواحدة من الدول ذات أسرع تقلص سكانى فى العالم.

ومنذ أن انتقلت دولة البلقان من نظام شمولى إلى اقتصاد السوق الحرة قبل ثلاثة عقود، انخفض عدد سكانها بمقدار الربع تقريبًا، من حوالى 9 ملايين إلى 6.5 مليون اليوم.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فسوف تنكمش بلغاريا أكثر إلى حوالى 5.4 مليون شخص بحلول عام 2050.