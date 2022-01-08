جدة - نرمين السيد - وحسبما أظهرت مقاطع فيديو للنظام الجديد المهعمول به فى الصين، فإنه "فى حال نوم الموظف فى مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التى استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهرى".
وبحسب التقارير، أوضحت مصادر مطلعة، أن "النظام الإلكترونى الذكى سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تراقب موظفيها بنظام إلكترونى لحساب تحركاتهم والخصم من رواتبهم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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