الصين تراقب موظفيها بنظام إلكترونى لحساب تحركاتهم والخصم من رواتبهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أظهرت مقاطع فيديو للنظام الجديد المهعمول به فى الصين، فإنه "فى حال نوم الموظف فى مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التى استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهرى".

وبحسب التقارير، أوضحت مصادر مطلعة، أن "النظام الإلكترونى الذكى سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".