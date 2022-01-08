رواد شنتشو-13 يكملون تجربة التقاء والتحام مع سفينة الشحن تيانتشو-2

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، اليوم السبت، أن رواد الفضاء فى "شنتشو- 13" فى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، أكملوا تجربة الالتقاء والالتحام التى يتم التحكم فيها يدويا مع سفينة الشحن "تيانتشو- 2".





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