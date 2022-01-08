ميتا تطلق مركزًا للخصوصية عبر تطبيقاتها المختلفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت "ميتا" - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الجمعة - أن مركز الخصوصية يوفر معلومات مفيدة حول 5 موضوعات خصوصية شائعة: المشاركة والأمان وجمع البيانات واستخدام البيانات والإعلانات.
يتوفر مركز الخصوصية الآن لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك على سطح المكتب فى الولايات المتحدة.
وتخطط ميتا لنشره لمزيد من الأشخاص والمزيد من التطبيقات فى الأشهر المقبلة.
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