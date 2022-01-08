رئيس تركمانستان يوجه بإطفاء نار «بوابة جهنم».. فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس دولة تركمانستان قربان قولى بردى محمدوف، بإيجاد طريقة لإطفاء ما يعرف بـ"بوابة جهنم" وهى حفرة كبيرة تشتعل باستمرار منذ حوالى نصف قرن فى صحراء كاراكوم نتيجة تسرب للغاز المسال.





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