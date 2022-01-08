مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE وسعره فى مصر

جدة - نرمين السيد - يتميز جهاز Galaxy S21 FE بمعظم المواصفات الرئيسية لجهاز Galaxy S21، بما فى ذلك مجموعة شرائح Snapdragon 888 وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ولكن بسعر أقل يبلغ 700 دولار لنموذج 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Galaxy S21 FE

ويطرح Galaxy S21 FE بشاشة بقياس 6.4 بوصة، أكبر قليلا من شاشة Galaxy S21 بقياس 6.2 بوصة، والشاشة من نوع OLED بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز مثل Galaxy S21. كما أن لغة التصميم متسقة مع اندماج نتوء الكاميرا فى الحواجز الجانبية للهاتف، وفقا لـaitnews.

كاميرا هاتف Galaxy S21 FE

وهناك كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ثبات بصرى، مثل Galaxy S21. كما أنه أفضل من حيث سعة البطارية البالغة 4500 ميلى أمبير مقارنة بسعة 4000 ميلى أمبير فى Galaxy S21.

سعر هاتف Galaxy S21 FE

يأتى هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، بإصدارين، الأول بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية "رام" 8 جيجابايت، ويتوقع أن يبلغ سعره نحو 12 ألفا و400 جنيه مصرى.

ويتوقع أن يبلغ سعر الإصدار الثانى من هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G، نحو 11 ألفا و500 جنيه مصرى، حيث يأتى بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.