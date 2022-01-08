جدة - نرمين السيد - وقال بومبيو، لصحيفة "ذا بوست" الأمريكية إنه صعد على الميزان فى يونيو الماضى واكتشف أن وزنه وصل إلى 136 كيلوجرامات، ليقرر فى اليوم التالى تغيير مجرى حياته وبدء حمية غذائية وتناول طعام صحى وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى يخسر 41 كم من وزنه.. شاهد كيف فعلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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