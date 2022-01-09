تسبب اضطرابات.. الفانتازى خطر على الصحة العقلية

جدة - نرمين السيد - وتتضمن لعبة «فانتازى فوتبول» جمع فريق كرة قدم من لاعبين حقيقيين، وبمجرد التأكيد على الفرق، يتنافس المشاركون ضد بعضهم بعضا باستخدام نظام قائم على النقاط، وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة بين مشجعى كرة القدم وخاصة فى الدورى الإنجليزى.

أشهر ألعاب "فانتازى" وأكثرهم شعبية هى تلك الخاصة بالدورى الإنجليزى الممتاز. فى هذه اللعبة يمكن للأشخاص كسب النقاط لفرق خيالية يشكلونها بأنفسهم، لكن بناء على أداء اللاعبين الواقعيين.

ونظر بحث هو الأول من نوعه أجرته جامعة نوتنجهام ترنت البريطانية، إلى الصحة العقلية للاعبى «فانتازى فوتبول»، حيث تضمن بيانات 1.995 لاعب كرة قدم «خيالي»، يلعبون اللعبة تقريبا عبر منصات مختلفة على الإنترنت، ودار حول الوقت الذى يقضونه فى اللعب والبحث والتفكير فى «فانتازى فوتبول»- وتأثيرها على مزاجهم وتكيفهم الاجتماعى وعاداتهم. وكان متوسط عمر المشاركين 33 عاما وهم من 96 جنسية؛ وكانت غالبيتهم من الذكور.

وقال علماء النفس الرياضى فى جامعة نوتنغهام ترنت، إن المشجعين الذين شاركوا أكثر فى اللعبة كانوا أكثر عرضة للمعاناة من تعكر المزاج والقلق، رغم أن صحة معظم اللاعبين لم تتأثر، بحسب "بى بى سى".