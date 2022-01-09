ولادة أول غوريلا فى 2022 بأقدم محمية طبيعية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وكتب المتنزه قال عبر حسابه فى "تويتر"، اليوم السبت: "يسرنا الإعلان عن ولادة أول غوريلا فى الموقع هذا العام".
وأضاف: "حراس الغابات يعملون على قدم وساق لحماية هذه الفئة الهشة التى لم تعد تضم سوى سبعة" حيوانات.
وفى 2021، سجل المتنزه ولادة 17 غوريلا جبلية، على ما أوضح مركزه الإعلامي.
وقد ارتفع عدد الغوريلا الجبلية فى الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا خمسة أضعاف خلال أربعة عقود، من أقل من 200 حيوان إلى أكثر من ألف، ويضم متنزه فيرونغا ربع أعداد هذه الغوريلا.
وأنشئ متنزه فيرونغا، وهو أقدم محمية طبيعية فى إفريقيا، سنة 1925، وهو مدرج على قائمة التراث العالمى لمنظمة يونسكو منذ 1979.
ويقع على الحدود مع أوغندا ورواندا، خصوصا على أراضى إقليم شمال كيفو، حيث تستعر معارك بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من ربع قرن.
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