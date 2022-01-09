منع ملكة جمال بريطانيا من دخول أمريكا لهذا السبب

وقالت لين البالغة من العمر 29 عاما، والتى تعمل كطبيبة متدربة، إن أفراد عائلتها منحوا تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل عليها، وذلك لكونها من مواليد دمشق فى سوريا.
ونقلت شبكة "بى بى سي" عن لين قولها: "تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة بجواز سفر بريطاني. لم أتوقع أن يرفض طلبي، فأنا أمثّل بريطانيا فى المسابقة".
وأضافت: "حصل زوجى وطفلتى على تأشيرة، لكن طلبى رفض بسبب مكان ولادتي".
وطالبت لين سفارة الولايات المتحدة فى لندن، بالتمتع بالموضوعية، ومنحها التأشيرة لحضور المسابقة التى تقام فى 15 يناير.
وردا على تصريحات لين، قال مسؤولون أميركيون فى بيان إن "سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، وبالتالى لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية".
وكانت لين قد وصلت إلى بريطانيا فى عام 2013، حيث تعلمت الإنجليزية، وشاركت فى حملات للمساواة بين الرجال والنساء، والدفاع عن حقوق اللاجئين.
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