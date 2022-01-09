تونس.. سرقة النحاس يتسبب فى قطع الكهرباء!

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم السبت- أن انقطاع الكهرباء تسبب فى انقطاع الماء الصالح للشراب على العديد من التجمعات والمناطق السكنية التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان، مضيفة أن الفرق الفنية ستقوم بإصلاح الأعطال وإرجاع التيار الكهربائى فى أقرب وقت، مشيرة إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن السرقة تقدّر بحوالى 10 آلاف دينار.
وطالبت الشركة ضرورة التصدى لمثل هذه الجرائم بتظافر مجهودات كل الأطراف، نظرا لخطورتها وتزايدها بصفة غير مسبوقة وما يترتب عنها من أضرار بممتلكاتها، إلى جانب ما تسببه من تعطيل للمرافق الحيوية للجهة.
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