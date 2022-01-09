مواصفات وسعر جهاز جديد للألعاب

جدة - نرمين السيد - جهاز للألعاب ويحمل الجهاز المخصص للألعاب اسم "ROG Flow Z13"، ويعد جهازا مخصص لألعاب الكمبيوتر الشخصى فقط. ويأتى الجهاز بشاشة تعمل باللمس بقياس 13 بوصة، وبدقة 3840×2400 بيكسل، وبدقة 4K أو Full HD، وفقا لموقع "the verge" التقنى. مواصفات ROG Flow Z13 ويدعم الجهاز تقنية Dolby Vision وحماية زجاج من نوع Corning Gorilla ومزامنة تكيفية و500 شمعة فى المتر المربع، ويكون نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10. ويقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى RTX 3050 Ti، ويحزم بطارية بقوة 62 وات. سعر ROG Flow Z13 وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يأتى جهاز "ROG Flow Z13" بسعر يتراوح ما بين 1500 و3000 دولار أى ما يزيد على 47 آلاف جنيه مصرى.

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