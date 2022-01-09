شركة تطرح طوقا ذكيا للكلاب

جدة - نرمين السيد - طوق للكلاب

ويتمكن الطوق الذكى من تتبع معدل ضربات القلب والعلامات الحيوية الأخرى عند طرحه للبيع فى الصيف، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمى (GPS).

وكشفت الشركة عن أن الطوق الذكى من الممكن أن يُطرح فى صيف 2022، بسعر يبلغ 99 دولارا، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

مواصفات الطوق الذكى

وأوضحت الشركة أن الأجيال السابقة من أجهزة تتبع لياقة الكلاب على مجموعة من أجهزة استشعار GPS ومقياس التسارع، لكن الجهاز الجديد يستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعى.

وأظهر فريق "Invoxia" فى فرنسا، أن الجهاز يستعين بمستشعرات رادار تستخدم الضوء لإرسال إشارات إلى جلد الكلب واستقباله مرة أخرى، كما تم التعاون مع أطباء القلب البيطريين لتدريب الذكاء الاصطناعى الذى يمكنه جمع البيانات من المستشعرات وملء أى معلومات مفقودة يحجبها الفراء.

قال الرئيس التنفيذى للشركة "Amélie Caudron" إن هناك رادارًا يواجه الرقبة ويرسل إشارة راديو، والتى لن ينعكسها الشعر بعد ذلك .. لذا لا يهم مقدار الفراء أو الشعر الموجود، فسوف ينعكس ذلك على الطبقة الأولى من الجلد، وسيكون الرادار قادرًا فى الواقع على معرفة سرعة وحركة الجلد أسفل الياقة مباشرة".

كما يتم إدخال حركات الجلد تحت الياقة فى خوارزمية الذكاء الاصطناعى، والتى تحدد بعد ذلك معدل ضربات القلب ومعدل التنفس لدى الكلب، وتم تصميم ذلك الطوق بطريقة مريحة حتى لا تؤثر سلبا عليه، كما ستقوم بتتبع النشاط اليومى وتحديد موعد المشى والركض والأكل والشرب والنبح، كما يمكن رؤية وقت الراحة.