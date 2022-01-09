خطوات آمنة للتعامل مع حوادث السير (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأوضح الإنفوجراف أنه عند الاستجابة لحالة طارئة فى وسط الشارع لابد من اتباع الخطوات التالية: "أبرزها إيقاف السيارة على مسافة آمنة وتشغيل الأضواء التحذيرية والابتعاد عن مسار السيارات السريعة".
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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