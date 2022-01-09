طائرة مسيرة تنقذ مريضا على وشك الموت

جدة - نرمين السيد - فى تتطور كبير للمساعدة الطبية، نجحت طائرة مسيرة فى إنقاذ حياة مريض حيث قامت نقل جهاز صدمات القلب الكهربائية، الذى يتم استخدامه فى عمليات الإنعاش القلبى الرئوى خلال 3 دقائق إلى منزل المريض مما ساهم فى إنقاذ حياته".





وأكد موقع "ذا فيرج" الأمريكى، إن استخدام الطائرات المسيرة فى مجال نقل المهمات الطبية كان له الفضل فى إنقاذ حياة شخص كان على وشك الموت بسكتة قلبية فى السويد.

ومع ظهور جائحة كورونا نهاية 2019، بدأت العديد من دول العالم الاعتماد على الطائرات المسيرة فى نقل الإمدادات إلى مناطق انتشار الوباء بأمان وتطور الأمر إلى استخدامها لنقل الأدوية والأجهزة الطبية.

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