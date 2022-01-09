علماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج

جدة - نرمين السيد - وابتكر باحثون فى فنلندا أحد البروتينات الأساسية المتواجدة فى بياض البيض والتى تعرف باسم "ovalbumin" من خلال استخلاصه من أحد أنواع الفطريات.

وبحسب المصادر، استطاع العلماء استخلاص هذه البروتينات من فطر يحمل اسم "Trichoderma reesei"، وهو نوع من أنواع الفطريات المعروفة بأنها تسبب تلف الملابس.

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن بروتين "Ovalbumin" يمكن أن ينتج بشكل "أخلاقى" بهدف تصنيع ما يمكن وصفه ببديل البيض أو مسحوق يسمى "Tr-OVA"، ويستخدم كبديل مستدام لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع فى صناعة الأغذية.

ووجد الباحثون أن مادة "Tr-OVA" قد قللت من متطلبات استخدام الأراضى المستخدمة للتدجين بنسبة 90% تقريبًا والغازات المسببة للاحتباس الحرارى بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بإنتاج بيض الدجاج العادى.

وأجرى البحث علماء فى جامعة "هلسنكى" بالاشتراك مع مركز البحوث التقنية "VTT" فى فنلندا، حيث أكد العلماء فى ورشة بحثية أن "إنتاج الألبومين (Ovalbumin) البيضاوى باستخدام فطر Trichoderma reesei يمكن أن يصبح بديلاً مستدامًا لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج".

على الرغم من أن هذا النهج يمكن أن يولد الألبومين البيضاوى على نطاق تجريبى، إلا أنه لم يتم استكشاف الآثار البيئية للإنتاج على نطاق صناعى وواسع.

الجدير بالذكر أن الاستهلاك العالمى لبروتينات البيض، بلغ فى عام 2020، نحو 1.6 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك فى السنوات المقبلة، مما يزيد الأمر سوءا.

وأدت أساليب تربية الدجاج المكثفة إلى تفشى الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال عمل مراكز التربية هذه "كمستودع مهم لمسببات الأمراض البشرية"، بحسب المصادر.