أكبر لسان فى العالم بحجم سيارة  (فيديو)

جدة - نرمين السيد - زودت الطبيعة من خلال عملية التطور التى استمرت لملايين السنين، بعض المخلوقات، بأدوات رائعة جدا ولا مثيل لها دعمتها فى صراعها المستمر من أجل البقاء على كوكب الأرض بمناخه المتقلب، القاسى تارة والجميل تارة أخرى.





وعلى الرغم من أن الصورة النمطية للديناصورات جعلت البعض يعتقد أنها أكبر مخلوقات عاشت على كوكبنا الأزرق، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك، لأن أكبر مخلوق عرفته الأرض مازال يتجول فيها إلى يومنا هذا.

وحصد الحوت الأزرق عددا من المراكز المتقدمة فى عالم الطبيعة، كأكبر مخلوق عاش منذ الأزل، بالإضافة لامتلاكه أكبر قلب فى العالم، لكن هذا المخلوق المثير يملك أيضا عضوا مميزا زوده به الخالق ليساعده على الاستمرار، وهو أكبر لسان فى العالم.

وبحسب موقع "coolantarctica" المتخصص فى الحيتان، يستهلك الحوت الأزرق البالغ ما نسبته 3 إلى 4% من وزن جسمه على شكل وجبة الكريل يوميا، أى أنه بالنسبة للحوت الأزرق الذى يبلغ وزنه 150 طنا، فإن هذا يعنى 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من نحو 6 ملايين سمكة كريل.

للقيام بهذه المهمة المعقدة، يحتاج الحوت الأزرق لنظام جيد يدعم قدرته على صيد هذا العدد الكبير من الأسماك فى يوم واحد، لذلك يمتلك فم على شكل مصيدة عملاقة بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

يمتلك الحوت الأزرق الطيات الطولية أسفل الفم تصل إلى صرة البطن "تمتلك صرة لأنها من الثديات" تسمح للحلق بالتمدد بشكل كبير لنحو 6 أضعاف الحجم العادى لاحتواء كميات كبيرة جدا من الأسماك مع المياه المالحة.

ويطرد الحوت المياه من خلال ألواح البالين، وهى مجموعة من الألواح التى تحيط بالفم تشبه إلى حد ما الألواح الشعرية المتراصفة والكبيرة، والتى قد يصل طولها إلى مترين، حيث تشكل ألواحا متراصفة بجانب بعضها البعض، تسمع بتصريف المياه إلى الخارج من دون العوالق والأسماك.